بالفيديو.. وكيل الزراعة بالدقهلية يكشف تفاصيل استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آلات الري

قال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن مشروع استخدام الطاقة ‏الشمسية في تشغيل آلات الري يأتي ضمن أهداف ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ‏عن طريق توفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة قليلة التكاليف، مشيرًا إلى أن هذا النشاط أو هذا المشروع يقلل ‏من الاعتماد على الكهرباء كمصدر للطاقة.‏

وأضاف "صلاح" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن المشروع يلغي فكرة الاعتماد على الديزل كأحد مصادر الطاقة الأكثر استعمالا في الري أو تشغيل آلات الري، موضحًا أن هذا المشروع يعتبر عمل يجسد الاستغلال الأمثل للطاقة النظيفة.

وتابع، أن مصر تمتلك أعلى سطوع شمسي في العالم، إذ يصل ‏لألف وات على المتر مربع، وهي دولة رائدة في هذا المجال.، موضحًا أن استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آلات الري أمر مُبشر للعديد من المشروعات ‏الخاصة بهذا النوع خلال السنوات القادمة، باعتبار أن الارتباط الوثيق للتنمية هي مدى توافر ‏مصادر الطاقة.‏