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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قتل شقيقته خنقًا.. النطق بالحكم ضد عامل محارة بعد أخذ رأي المفتي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة النطق بالحكم في قرار إحالة عامل محارة لمفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى في إعدامه، لاتهامه بقتل شقيقته بغرض السرقة في بولاق الدكرور.

وبينت تحقيقات النيابة في القضية.. أنه بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة في يوم 28/4/2023 قام المتهم (ف.أ) بقتل شقيقته (ن) عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها، بغية سرقتها، وذلك بأن دلف إلى مسكنها، وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربا لشل مقاومتها واستغل غطاء رأسها "ايشارب" وأحكمه حول رقبتها معتصرا إياه قاصدا من ذلك إزهاق روحها فاحدث بها الإصابات.

وأضاف أمر الإحالة في القضية.. وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى إذ انه في ذات الزمان والمكان: سرق المنقول "الهاتف الخلوي" المبين وصفا بالأوراق والمملوك لـ (ن.أ)  بإن قام بسرقته من داخل مسكنها عقب ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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