الليلة.. المغرب يبحث عن انطلاقة قوية أمام تنزانيا في المجموعة السادسة

ضرب المنتخب المغربي موعدا ناريا مع منتخب تنزانيا، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "لاورينت بوكو" في افتتاح مباريات المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار.

ويسعى المنتخب المغربي، الذي توج باللقب القاري مرة وحيدة في نسخة 1976، إلى تحقيق اللقب الثاني في تاريخه، حيث يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، بقيادة أشرف حكيمي ونصير مزراوي وأمين حارث.

ولم يتمكن أسود الأطلسي الوصول إلى النهائي سوى مرة واحدة أخرى والتي كانت في عام 2004، وحصلوا على المركز الثالث أيضاً مرة واحدة فقط بينما حققوا المركز الرابع في نسختين متتاليتين والتي كانت من ضمنها نسخة 1988 والتي تُعد هي المرة الوحيدة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأعلن المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، القائمة النهائية التي تضم 28 لاعبًا، وشهدت استدعاء لاعب بيراميدز محمد الشيبي، بينما تم استبعاد عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة السعودي، وجواد الياميق مدافع الوحدة السعودي، واستمرار غياب سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي.

انطلاقة قوية

وقال الركراكي، في تصريحات صحفية قبل المباراة: "مع اقتراب ضربة الانطلاقة يرتفع الحماس. ندرك أن جماهير المغرب لديهم آمال كبيرة ونسعى ألا نخذلهم لذا أؤكد أن ظروف التحضيرات للبطولة كانت مثالية جدا".

وأوقعت قرعة كأس أمم أفريقيا منتخب "أسود الأطلس" في المجموعة السادسة، التي ضمت منتخبات الكونغو الديمقراطية زامبيا وتنزانيا.

أما المنتخب التنزاني، فسيشارك في البطولة للمرة الثالثة، حيث ودع في المشاركتين السابقتين من الدور الأول بعد 6 مباريات اكتفى خلالها بتعادل وحيد مقابل 5 هزائم.

فك العقدة

ويخطط منتخب تنزانيا، بقيادة المدير الفني الجزائري عادل عمروش، لفك عقدة الدور الأول في هذه النسخة، حيث يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، بقيادة مبوانا ساماتا، لكنه سيحتاج إلى تحسين مستواه بشكل كبير إذا أراد تحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

وقال عمروش، في تصريحات صحفية، إن مهمة فريقه أمام المغرب، ستكون في غاية الصعوبة، لكنها لن تكون مستحيلة، مضيفا: "صحيح أن المنتخب المغربي الأقوى على الورق، ولكن للملعب كلام آخر، وكرة القدم لا تخلو من المفاجآت، وأنا كمدرب مهمتي أن أوظف كل ما أملكه لقيادة فريقي لتحقيق الفوز".

وأضاف: "نوعية اللاعبين في مثل هذا النوع من المباريات هي من تصنع الفارق، صحيح أن المدرب يضع فلسفته، ويحاول تحفيز لاعبيه، ولكن فوق أرضية الميدان اللاعبون هم من يحددون النتيجة".

مواجهة ساخنة

وفي نفس المجموعة، يلتقي منتخبا جمهورية الكونغو مع زامبيا على نفس الملعب في تمام الساعة العاشرة مساء، في مواجهة ساخنة من منافسات الجولة الأولى لكل منهما في البطولة.

ويبحث منتخب الكونغو الديمقراطية، بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر، عن انطلاقة قوية في البطولة، بعدما أعلن القائمة النهائية التي تضم 24 لاعبًا، من ضمنهم فيستون مايلي مهاجم فريق بيراميدز المصري، بالإضافة إلى يوان ويسا لاعب فريق برينتفورد الإنجليزي.

وسبق للكونغو الديمقراطية تحقيق لقب أمم أفريقيا في نسختي 1968 و1974، كما حصلت على المركز الثالث في مرتين، وخامس منتخب من حيث الأكثر مشاركةً في الكان.

أما منتخب زامبيا، فيسعى لإحراز اللقب الثاني في تاريخه، بعدما فاز باللقب الأول في 2012، ويعتمد منتخب "الرصاصات النحاسية" على خبرات لاعبيه، بقيادة كابتن الفريق إيكاتشو إيلونجا، بالإضافة إلى إيمانويل ماتشادو لاعب فريق بيراميدز المصري.