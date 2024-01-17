كثافات متوسطة بشوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم "صور"

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حركة مرورية بطيئة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، مع انتشار الأجهزة الأمنية بكافة الشوارع والميادين لمراقبة الوضع المروري على مدار 24 ساعة وضبط سائقي السيارات المخالفين.

وظهرت كثافات مرورية ببعض محطات شارع فيصل خاصة في الاتجاه نحو الجيزة والدقي، وارتفعت الكثافات عند محطة مترو جامعة القاهرة، وظهر انتظام بشارع التحرير وصولا لكوبري الدقي.

وكانت هناك كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام، وداخل النفق القادم من المناطق إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وجميع شوارع العاصمة قادمة من الطرق السريعة.

وشهدت المحاور المؤدية لشوارع وسط البلد بالقاهرة ازدحامًا مروريًا متوسطًا، ويجب على سائقي السيارات تجنب هذه المحاور، بسبب الزحام الشديد وتوقف حركة المرور، كما شهد شارع البحر الأعظم؛ حالة من السيولة المرورية من منطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء.

بينما شهد طريق المريوطية الدائري المتجه من الصحراء إلى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي بانسيابية مرورية.

كما شهد شارع الجامعة العربية، وشارع السودان في الاتجاهين، وميدان الدقي؛ كثافات متحركة، حيث ارتفعت الكثافات بميدان الجيزة، وشهد محور 26 يوليو المتجه من المهندسين إلى أكتوبر كثافات متحركة.

وشهد قطاع مرور القاهرة الجديدة سيولة تامة في حركة السير بمحاور المشير وشينزوآبي وطريق النصر ومحور NA.

وبطرق كورنيش النيل وحلوان الزراعي ومنطقة ماسبيرو و ميدان التحرير كانت حركة المرور بطيئة نسبيًا.

في ذات السياق، واصلت الإدارة العامة للمرور، شن حملاتها الموسعة على الطرق السريعة، لتحقيق الانضباط المروري ورفع أية معوقات بالطريق، والحفاظ على سلامة المواطنين وضبط المخالفين.

ودفعت إدارة المرور، بسيارات أمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وأيضاً الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع.

وقامت بحملات للكشف عن سلامة الإطارات، وضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادي الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزارة بشن حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على كل الطرق.

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