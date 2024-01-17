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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. طلاب الشهادة الإعدادية يسلمون هواتفهم أمام لجان الامتحانات في بورسعيد

الموبايلات في كراتين
الموبايلات في كراتين
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حظر رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، دخول الهواتف المحمولة وملحقاتها بحوزة الطلاب إلى لجان الامتحانات، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

وسلم طلاب الشهادة الإعدادية هواتفهم المحمولة وملحقاتها على أبواب اللجان وحصلوا على رقم لاستلام الهاتف من خلاله عقب نهاية الامتحانات، حيث وضعت الهواتف داخل كراتين في غرفة آمنة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بورسعيد، إنه جرى التنبيه بعدم السماح لطلاب الشهادة الإعدادية أو الملاحظين باصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته من البوابة الرئيسية لمقر اللجنة، وأن من يخالف ذلك أو يتهاون سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزاء الرادع سواء كان من الطلاب أو الملاحظين.

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