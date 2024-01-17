مالي تفوز على جنوب أفريقيا بهدفين وتتصدر المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية

حقق منتخب مالي فوزًا صعبًا على نظيره جنوب أفريقيا بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمعهما على ملعب أمادو جون كوليبالي في مدينة كورهوجو، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير القادم.

وجاءت مجريات الشوط الأول ضغط كبير من المنتخبين دون تهديد على المرمى قبل أن يتحصل منتخب جنوب إفريقيا على ركلة جزاء والتي أهدرها بيرسي تاو لاعب الأهلي.

وجاء الهدف الأول عن طريق هماري تراوري في الدقيقة 60 ، بينما عزز لاسين سينايوكو بالهدف الثاني في الدقيقة 66 .

ودخل منتخب مالي اللقاء بتشكيل مكون من:

ديارا، تراوري، بوبكر كوياتي، نيكيتاه، بيسوما، ساكو، كوياتي، أليو ديانج، لاساني سينايوكو، كوماري.

بينما جاء تشكيل منتخب جنوب أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موداو، إكسولو، مافالا، موديبا.

خط الوسط: بيرسى تاو، موكوينا، سيتهويل، ماسيكو.

خط الهجوم: زواني، ماكجوبا.

ويسعى منتخب مالي لكتابة اسمه بحروف من ذهب في بطولة كأس أمم أفريقيا عندما يخوض منافسات النسخة 34، حيث شارك في 12 ولكن فشل في التتويج باللقب من قبل، حيث كانت أبرز نتائجه وصافة نسخة 1972، والمركز الثالث في 2012 و2013، والمركز الرابع في 1994 و2002 و2004.

وخاض منتخب مالي 54 مباراة على مدار مشاركاته في "الكان"، حيث فاز 19 مرة وتعادل في مثلها وخسر 16 مباراة، وسجل 65 هدفا واستقبل مثلها.

منتخب مالي الذي تبلغ قيمته التسويقية 136.55 مليون يورو، لا يمكن الاستهانة به في أفريقيا، ورغم ذلك لم يحقق إنجازات كبيرة دوليا، إذ لم يتأهل لكأس العالم من قبل، كما أنه لم يتوج باللقب الأفريقي.

وأثبت المنتخب المالي أنه سيكون منافسا على اللقب، بعد مسيرة رائعة في التصفيات، حيث تصدر المجموعة السابعة، التي ضمت جامبيا والكونغو وجنوب السودان، وحصد 15 نقطة من 5 مباريات وخسر مباراة واحدة.

ويأمل إيريك شيل، المدير الفني لمنتخب مالي، في حصد أول لقب قاري، خاصة أنه يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين وفي مقدمتهم شيخ عمر دوكوري، الأغلى في قائمته بقيمته 35 مليون يورو، ويفس بيسوما ومحمد كمارا وأمادو هايدارا وهماري تراوري، قائد المنتخب.

يعود منتخب جنوب إفريقيا للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا بعد غيابه عن النسخة الماضية التي أقيمت في الكاميرون في يناير 2022.

ويشارك منتخب "البافانا بافانا" في بطولة أمم أفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه، وكان أفضل إنجاز له التتويج باللقب عام 1996، كما أنه حقق الميدالية الفضية في النسخة التي تليها عام 1998 بعد خسارته أمام مصر في المباراة النهائية.

ويقود المدرب البلجيكي هوجو بروس منتخب "الأولاد" في نهائيات أمم إفريقيا لأول مرة، ولكنه ليس ضيفا جديدًا على هذه البطولة بعد قيادته المنتخب الكاميروني للتتويج باللقب في نسخة 2017 التي أقيمت بالجابون، عقب فوزه على المنتخب المصري في المباراة النهائية بهدفين لهدف.