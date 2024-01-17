يوفنتوس يحقق فوزًا مريحًا على ساسولو ويطارد إنتر ميلان

واصل يوفنتوس صحوته في الدوري الإيطالي، بتحقيقه فوزًا مريحًا على ساسولو، بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء، على ملعب "أليانز" معقل اليوفي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من المسابقة.

سجل أهداف يوفنتوس المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقتين 15 و37، والبديل فيديريكو كييزا في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

سيطر يوفنتوس على المباراة منذ البداية، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 15، بعد عرضية قابلها فلاهوفيتش برأسية قوية سكنت الشباك.

وأضاف فلاهوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 37، بعد هجمة مرتدة سريعة، ولعبها عرضية إلى فلاهوفيتش، الذي أودعها في الشباك.

حاول ساسولو العودة إلى المباراة، لكن يوفنتوس كان له الكلمة العليا، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 89، عن طريق كييزا.

بهذا الفوز، يواصل يوفنتوس مطاردة إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي، ويستعد لمواجهة جاره اللدود تورينو، يوم السبت المقبل، في الجولة الـ21 من المسابقة.

