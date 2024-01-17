ads
الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يوفنتوس يحقق فوزًا مريحًا على ساسولو ويطارد إنتر ميلان

يوفنتوس وساسولو
يوفنتوس وساسولو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل يوفنتوس صحوته في الدوري الإيطالي، بتحقيقه فوزًا مريحًا على ساسولو، بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء، على ملعب "أليانز" معقل اليوفي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من المسابقة.

سجل أهداف يوفنتوس المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقتين 15 و37، والبديل فيديريكو كييزا في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

سيطر يوفنتوس على المباراة منذ البداية، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 15، بعد عرضية قابلها فلاهوفيتش برأسية قوية سكنت الشباك.

وأضاف فلاهوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 37، بعد هجمة مرتدة سريعة، ولعبها عرضية إلى فلاهوفيتش، الذي أودعها في الشباك.

حاول ساسولو العودة إلى المباراة، لكن يوفنتوس كان له الكلمة العليا، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 89، عن طريق كييزا.

بهذا الفوز، يواصل يوفنتوس مطاردة إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي، ويستعد لمواجهة جاره اللدود تورينو، يوم السبت المقبل، في الجولة الـ21 من المسابقة.
 

يوفنتوس الدورى الإيطالى ساسولو