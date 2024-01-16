خاص.. حقيقة رفع أسعار رغيف الخبز السياحي

نفى عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، ما جاء على لسان خالد صبري عضو الشعبة بأن المخابز السياحية ستبدأ في رفع أسعار الرغيف السياحي، مؤكدا أن “صبري” لم يعد له أي صلة بالشعبة.

وقال “حماد” في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، إن المنوط بتحديد أسعار الخبز السياحي متمثلة في وزارة التوين والتجارة الداخلية، لاقتا إلى أن الوزارة تقوم بتوفير أجولة الدقيق للمخابز السياحية وفقا لما هو متفق عليه وطبقا للحصة المحددة لتلك المخابز.

وأكد “حماد” أن تحديد سعر الخبز السياحي يأتي بعد تحديد الوزن من قبل وزارة التموين فقط.

وفي سشياق آخر، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر ان متوسط المخزون للسلع والمنتجات الاستراتيجية تصل إلى 6 اشهر حيث نجحت وزارة التموين فى التعاقد وتوفير كافة السلع الأساسية طوال الفترة الماضية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تامين مخزون من السلع الأساسية طوال الوقت.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للبورصة السلعية مصر لاستعراض انجازات البورصة خلال 2023 بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر واحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس البورصة السلعية مصر، حيث تم الاتفاق على تغيير اسم البورصة من البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية مصر تساهم البورصة فى الحد من كثرة تداول المنتجات والسلع.