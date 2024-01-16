صخرة كوت ديفوار على رادار ليفربول

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع مدافع كوت ديفوار ونادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، عثمان دياموندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى ليفربول، الذي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري 2023-2024، برصيد 45 نقطة، لبدء عملية تجديد دماء الفريق دفاعيًا، بداية من الموسم المقبل.

ويبلغ دياموندي من العمر 25 عامًا، ويعد أحد أبرز المدافعين في الدوري البرتغالي، حيث شارك في 21 مباراة مع سبورتينج لشبونة هذا الموسم، وسجل هدفًا واحدًا وصنع آخر.

وإذا نجح ليفربول في التعاقد مع دياموندي، فإنه سيكون إضافة قوية للفريق، حيث سيشكل مع فيرجيل فان دايك وجورجينو فينالدوم خط دفاع قويًا قادرًا على المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

يُعد دياموندي، الذي يتميز بالسرعة والصلابة في الدفاع، إضافة مميزة لأي فريق، ومن المتوقع أن يصبح أحد أهم اللاعبين في ليفربول، إذا نجح النادي في التعاقد معه.