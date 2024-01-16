محافظ أسوان و"مصر الخير" يسلمان عقود الوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ومسئولى مؤسسة "مصر الخير" أحمد يوسف مدير المساعدات المباشرة بالمؤسسة، وفى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة وسكن آمن للأسر الأولى بالرعاية بتسليم عقود الوحدات السكنية لعدد 36 أسرة من الأولى بالرعاية بالعمارة السكنية التى أقامتها المؤسسة لنقل الأسر المتضررة من السيول بمنطقة عزب كيما .

وقد أكد اللواء أشرف عطية فى كلمته على أنه إستكمالاً لسلسلة النجاحات والإنجازات التى يحققها المجتمع المدنى على أرض أسوان ، وفى مقدمته مؤسسة مصر الخير برعاية كريمة من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة ، وهو ما يجعلنا دائماً نكن لهذه المؤسسة العريقة كل الإحترام والتقدير فهى بحق نموذجاً يحتذى به ، وشريك أساسى وفعال للجهود التنفيذية المبذولة .

مؤكداً على أن ذلك يتوازى مع سلسلة الجهود التى تبذلها المحافظة بمختلف أجهزتها التنفيذية من أجل تلبية كافة المطالب والإحتياجات الجماهيرية وبما يصب فى تحقيق المنفعة العامة وصالح المواطن الأسوانى .

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