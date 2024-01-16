الصحة العالمية لـ«البوابة نيوز»: أهالي غزة يعيشون حالات مروعة من الجوع

كشف الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط؛ لـ «البوابة نيوز» عن معدلات سوء التغذية والأمراض المزمنة في غزة قائلًا: إن سوء التغذية يُزيد من خطر وفاة الأطفال بسبب أمراض مثل الإسهال والالتهاب الرئوي والحصبة، خاصة في بيئة يفتقر فيها الوصول للخدمات الصحية المنقذة للحياة.

الأطفال في غزة لا يستطيعون الوصول إلى 90% من استخدامهم العادي للمياه

وأضاف المسؤول الأممي، ووفقًا لـ«اليونيسيف»: فإن الأطفال في غزة لا يستطيعون الوصول إلى 90% من استخدامهم العادي للمياه؛ والتأثير على الأطفال شديد، لأنهم أكثر عرضة للجفاف والإسهال والأمراض وسوء التغذية. وتتزايد بشكل خاص الشواغل المتعلقة بالأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال المزمن بالنظر إلى نقص المياه المأمونة.

تقييد قدرة منظمة الصحة العالمية على توصيل الإمدادات إلى مستشفيات غزة

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط؛ أنه في الوقت الحالى يُتزايد تقييد قدرة منظمة الصحة العالمية على توصيل الإمدادات إلى المستشفيات بسبب جوع ويأس الأشخاص الذين في طريقهم إلى المستشفيات وداخلها للوصول إليها؛ وقد شهدت منظمة الصحة العالمية ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية واليونيسيف والمطبخ المركزي العالمي تزايد اليأس بسبب الجوع الحاد الذي شهدته البعثة المشتركة التي قامت بها إلى المستشفيات في شمال غزة في 23 ديسمبر.

الناس في غزة يعيشون حالات مروعة من الجوع

وقال «المنظري»: الناس هناك يعانون من الجوع وخطر المجاعة حقيقي، كما هو الحال في جميع أنحاء غزة وسط نقص حاد في الغذاء ويُجبر البحث عن الغذاء الناس على الدخول في حالات مروعة من الجوع ويقود البعض بدافع اليأس إلى أخذ الإمدادات من شاحنات التوصيل، كما حدث خلال المهمة المشتركة.

تزاحم النازحون في الملاجئ وظروف الشتاء القاسية حتمًا يزيد من انتشار المرض

وأوضح أن الجوع بالفعل موجود والمجاعة تلوح في الأفق في غزة؛ ويواجه الناس الجوع ببيع ممتلكاتهم مقابل الطعام، فالآباء يجوعون حتى يتمكن أطفالهم من تناول الطعام؛ لافتًا إلى أن 4 من كل 5 أسر في شمال غزة ونصف الأسر المعيشية المشردة في الجنوب تقضي أيامًا وليالي كاملة دون تناول الطعام ويتزاحم النازحون في الملاجئ وسط ظروف الشتاء القاسية، والتي ستزيد حتمًا من انتشار المرض… ولوقف المجاعة تدعو منظمة الصحة العالمية والشركاء إلى تحسين عاجل في الأمن الغذائي من خلال تدفقات المساعدات المتسارعة إلى غزة.