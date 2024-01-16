حسام المندوه لـ"وزير التموين": متى نطبق التسعيرة الجبرية؟

قال النائب حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب، إن المواطن يئن ومن حق المواطن أن يجد السلع المهمة متوفرة فى الأسواق، مشيرا إلى أن المواطن للأسف يعاني حاليا من تفاوت الأسعار فى السلع مثل الأرز الذى ارتفع سعر من 8 جنيهات لأكثر من 30 جنيها وكيلو السكر من 10 جنيهات لأكثر من 40 و50 و60 جنيها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة أدوات رقابية موجهة لوزير التموين والتجارة والداخلية بشأن مشكلات الأسعار والدعم والمخابز.

ووجه المندوه، حديثه لوزير التموين، سبق وأعلنت أن القانون يسمح للحكومة بتطبيق التسعيرة الجبرية، فهل فى هذا الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع مثل الأرز والسكر، لا يجوز تطبيق تلك التسعيرة الجبرية، متسائلا: متى نطبق التسعيرة الجبرية؟

وقال المندوه، إن ما يحدث فى الأسواق يعكس عدم الرقابة، موضحا، نعلم أن هناك أزمة غلاء عالمى، لكن فى نفس الوقت هناك تفاوت كبير في أسعار السلع، ما يؤكد أننا نفتقد الرقابة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ضبط الرقابة، بهدف السيطرة على الأسعار.

