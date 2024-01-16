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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام ويوجه بتقديم الرعاية اللازمة

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيبشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، بمدينة كفرالشيخ للوقوف على احتياجاتهم ومتابعة الأطفال الأيتام، والاطمئنان عليهم.

واستمع محافظ كفر الشيخ، لمشرفي دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام وما يقومون به من جهود لتلبية احتياجات الأطفال الأيتام، موجهًا برعايتهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال وتحسين معيشتهم.

وأشاد بجهود القائمين على رعاية الأطفال والداعمين للأيتمام قائلًا: "رعاية الأطفال الأيتام عمل إنساني نبيل".

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ محافظ كفرالشيخ دار الأمل للأطفال الأيتام بكفر الشيخ الاطفال الايتام تقديم الرعاية