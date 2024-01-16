«كوكا» يجري أشعة للاطمئنان على الإصابة

واصل أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي عقب إصابته في أربطة القدم.
أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن اللاعب سوف يجري أشعة مطلع الأسبوع المقبل؛ للوقوف على آخر تطورات حالته وتحديد المرحلة الجديدة من العلاج.
وكان كوكا قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في معسكر المنتخب الوطني قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.
وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبين قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.