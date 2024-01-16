المشدد 7سنوات لعاطل شرع في قتل شاب وسرقته في الأزبكية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل شاب وسرقته وحيازة سلاح ناري دون تراخيص بمنطقة الأزبكية .



وكان قسم شرطة الأزبكية تلقي بلاغا من احدي المستشفيات بوصول شاب وبه إصابات وتم إسعافه وبسؤاله اخطر أنه أثناء عودته من عمله فؤجي باخد الأشخاص يشهر في وجهه سلاح أبيض لإخراج من معه من هاتف محمول ومبلغ ومالي وبرفضه طعنه في كتفه وأخذ مامعه وهرب.



وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم مرتكب الواقعة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.