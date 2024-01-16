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الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"السلع التموينية": توريد 1500 طن زيت لصالح القابضة للصناعات الغذائية

زيت
زيت
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 10 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد) تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن التسليم خلال الفترة من 20 فبراير إلى 16 مارس 2024 وجلسة فض المظاريف والبت يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 الساعة  بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بشارع القصر العيني.

وأضافت أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالقصر العيني.

الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين زيت صويا الشركة القابضة للصناعات الغذائية زيت عباد الشمس