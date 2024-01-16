"السلع التموينية": توريد 1500 طن زيت لصالح القابضة للصناعات الغذائية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 10 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد) تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن التسليم خلال الفترة من 20 فبراير إلى 16 مارس 2024 وجلسة فض المظاريف والبت يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 الساعة بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بشارع القصر العيني.

وأضافت أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالقصر العيني.