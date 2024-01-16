ماتوا صعقا بالكهرباء.. التحريات تكشف مصرع 3 داخل حفرة بالهرم

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة في واقعة مصرع 3 أشخاص سقطت بهم سيارة ملاكي داخل حفرة بمنطقة المريوطية بدائرة القسم، أن كابل كهرباء داخل الحفرة تسبب في مصرعهم صعقا وجري انتشال الجثمان.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة داخل حفرة بمنطقة المريوطية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة داخل حفرة بها كابل كهرباء وتسبب في مصرع 3 أشخاص صعقا جرى انتشال الجثامين ونقلهم إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.