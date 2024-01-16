مدير عام إدارة بني عبيد يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

تابع أشرف الغرباوي مدير عام إدارة بني عبيد التعليمية فى محافظة الدقهلية يرافقه مجدي الحفناوي عضو متابعة الإدارة صباح اليوم الثلاثاءسير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بعدد من المدارس التابعة للإدارة و التي بدأت في 9 يناير الجاري وتستمر حتى 24 من نفس الشهر.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية هاني عنتر وكيل المديرية

وتوجه اشرف الغرباوي لمتابعة عدد من مدارس إدارة بني عبيد التعليمية، حيث تابع مدارس منشأة غازي مصبح الاعدادية ومدرسة الزهيري الإعدادية

من جانبه أكد الغرباوي ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، موجهًا بتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد مدير عام إدارة بني عبيد على أهمية دور الموجه المقيم ومتابعته اليومية لأعمال الامتحانات داخل المدارس لتحقيق الانضباط داخل اللجان كما تم التشديد على ضرورة الالتزام بمواعيد توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة في الوقت المحدد لها في الجدول ،و الالتزام بكافة التعليمات و القرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية وعدم السماح باصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء

وخلال المتابعة بالمدارس، تفقد " الغرباوي " جميع لجان الامتحان، واطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ووضوح الورقة الامتحانية، ومطابقتها للمواصفات وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما تفقد حجرات الكنترول مقدما الشكر لمديري المدارس و لأعضاء كنترولات المدارس لتعاونهم وإنجاز العمل أولا بأول بالإضافة إلي إنضباط اللجان ونظافتها، والتزام الجميع بالضوابط الامتحانية المنظمة.

يأتى ذلك في إطار الجولات التفقدية لسيادته وذلك للاطمئنان على انتظام لجان الامتحانات وأعمال الكنترولات ومتابعة تطبيق الإجراءات الكاملة للحفاظ على سلامة الطلاب، والمشاركين في أعمال الامتحانات.

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