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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الحكومة العراقية: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه الضربات الإيرانية على أربيل

اربيل
اربيل
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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أن حسم المسائل يكون عبر الحوار وليس الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق والمنطقة بالكامل، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “سكاي نيوز عربية” في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء.

وأكدت الحكومة العراقية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاه الضربات الإيرانية على أربيل ومنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

وفي نفس السياق، أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إسقاط 3 مسيرات فوق القاعدة الأمريكية في مطار أربيل.

يذكر أن هناك 7 قتلى سقطوا في هجمات الحرس الثوري على مواقع في أربيل، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني القصف بالصواريخ الباليستية على مدينة أربيل شمالي العراق.

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