كييف تسقط طائرة تجسس روسية بـ 250 مليون جنيه إسترليني

أسقطت أوكرانيا طائرة تجسس روسية بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى قاذفة قنابل، في ما يعد أنجح هجوم لها على الطيران الروسي منذ بدء الحرب، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما ورد أسقطت طائرة تجسس روسية من طراز "A-50" في جنوب شرق أوكرانيا، بينما أصيب مركز قيادة جوي روسي بالقرب من قرية فوق شبه جزيرة القرم.

وأكد سلاح الجو الأوكراني الضربتين في منشور عبر حسابه علي "تيليجرام".

يشار إلى أن روسيا تستخدم طائراتها من طراز" A-50" لتحديد أهداف لهجماتها الصاروخية بعيدة المدى على أوكرانيا، وفقا لتقرير وزارة الدفاع البريطانية في نوفمبر الماضي.