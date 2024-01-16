الاستعلام عن صحة 4 أشخاص أصيبوا في حادث مروري بالطالبية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ٤ أشخاص أصيبوا في حادث اصطدام سيارة نقل بأخرى سوزوكي بالطالبية، لسؤالهم عن ملابسات الحادث كما أمرت بالتحفظ على سائقي السيارتين للتحقيق، كما كلفت المباحث بالتحريات اللازمة حول الحادث.

كان مسؤول غرفة عمليات المرور، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل مع سوزوكي تقل 7 أشخاص، مما أسفر عن سقوط 4 مصابين نقلوا إلى مستشفى الحوامدية للعلاج.

جنبت الإدارة آثار الحادث نهر الطريق وسحب الكثافات لحين عودة حركة المرور إلى طبيعتها.