غدا.. 1639 طالبا يؤدون امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية

أعلن الشيخ فتحي إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم الاثنين، أن 1639 طالبًا وطالبة من طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد المنطقة سيؤدون غدا الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024، وسط تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية.

وأكد مدير منطقة الوادي الجديد الأزهرية، أن 680 طالبًا وطالبة من طلاب الشهادة الابتدائية بالإضافة إلى 959 طالب وطالبة من الشهادة الإعدادية بمعاهد المنطقة سيؤدون غدا الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024،

هذا فيما التقي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، في وقت سابق برؤساء لجان امتحانات الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، بحضور عبدالله سعيد، المدير العام الثقافي بالمنطقة، للوقوف على آخر استعدادات مراكز التصحيح، وبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، للشهادتين الابتدائية والإعدادية.

فيما أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، إنهاء كافة الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الشهادتين الابتدائية، والإعدادية، والمقرر لها خلال الفترة من 16 إلي 23 من شهر يناير الجاري، علي مستوى 3 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.