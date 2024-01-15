زي النهارده.. ذكري مرور 52 عاما علي احتفال بمصر بمناسبة إتمام بناء السد العالي

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق ١٥شهر يناير، ذكري مرور 52 عاما" علي إحتفال بمصر بمناسبة إتمام بناء السد العالي حيث جاء ذلك.ك في ١٥شهر يناير عام1971.

بناء السد العالي

ولد حلم بناء السد العالي على يد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عندما أطلق تفجير أول شحنة في قناة التحويل في التاسع من يناير.

و حرص" عبد الناصر 'على تفقد تقدم العمل في بناء السد والذي كان يستمر 365 يوما في العام وتواصل علي مدار اليوم،

وكانت تسود روح الألفة التلاحم بين القادة والجنود من العاملين فعملوا كفريق واحدا، مما ساهم في إنشاء السد العالي في أقل وقت ممكن وأقل تكاليف،ولم تتعد تكلفته 400 مليون جنيه، شملت السد ومحطته الكهربائية وخطوط نقل الطاقة وغيرها.



السد العالي

سد أسوان العالي أو السد العالي هو سد مائي على نهر النيل في جنوب مصر، أنشئ في عهد جمال عبد الناصر وقد أسهم السوفييت في بنائه. تملكه وتُشغله الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان،

مساهمه السد في ترشيد الاستهلاك.

وقد ساعد السد كثيرًا في التحكم على تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل حيث يستخدم لتوليد الكهرباء في مصر، ويبلغ طول السد 3600 مترا"وفيما يبلغ عرض القاعدة 980 مترا" ويبلغ عرض القمة 40 مترا، والارتفاع 111 مترا".

وبدأ بناء السد في عام 1960 وقد قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار شطب ثلثها من قبل الاتحاد السوفييتي. وافتتح السد رسميًا في عام 1971.

