الخميس.. الزمالك يسافر إلى الإمارات لخوض بطولتين وديتين

قرر الجهاز الفني للزمالك، سفر فريق الكرة الأول بالنادي، إلي الإمارات يوم الخميس المقبل، وذلك للمشاركة في بطولتين وديتين بالإمارات خلال الفترة من 18 إلى 28 يناير .

ووافق مجلس إدارة الزمالك على البطولات الودية بالإمارات من أجل تجهيز فريق الكرة جيدا خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا .

ويخوض فريق الزمالك مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام فريق الشباب الكويتي على ملعب النادي في ميت عقبة، على أن يسافر إلي الإمارات صباح الخميس المقبل .

ويقود الزمالك حاليا معتمد جمال كمدرب مؤقت وذلك لحين إنهاء التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر في الأيام القليلة المقبلة .