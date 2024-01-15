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الإثنين 15 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخميس.. الزمالك يسافر إلى الإمارات لخوض بطولتين وديتين

الزمالك
الزمالك
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قرر الجهاز الفني للزمالك، سفر فريق الكرة الأول بالنادي، إلي الإمارات يوم الخميس المقبل، وذلك للمشاركة في بطولتين وديتين بالإمارات خلال الفترة من 18 إلى 28 يناير .

ووافق مجلس إدارة الزمالك على البطولات الودية بالإمارات من أجل تجهيز فريق الكرة جيدا خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا . 

ويخوض فريق الزمالك مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام فريق الشباب الكويتي على ملعب النادي في ميت عقبة، على أن يسافر إلي الإمارات صباح الخميس المقبل .

ويقود الزمالك حاليا معتمد جمال كمدرب مؤقت وذلك لحين إنهاء التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر في الأيام القليلة المقبلة .

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