إحالة طبيبين بمستشفى الروضة بدمياط للتحقيق بسبب الغياب

أحال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، مستشفى الروضة المركزى طبيبين للتحقيق، لتغيبهم عن النوباتجيه، خلال متابعته الميدانية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وتنفيذ خطة الاصلاح التى تم وضعها للمستشفى بواسطة الإدارة الجديدة.

وتابع وكيل وزارة الصحة في دمياط توافر الادوية والمستلزمات الطبية، وأعمال السلامة والصحة المهنية والاعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى، بالاضافة الى ذلك قام بتفقد أقسام الطوارئ والاستقبال والاقسام الداخلية لمتابعة العمل و رصد المشكلات .

قال الدكتور محمد مسعد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجى بمديرية الصحة في دمياط، إن فرق إشراف الطب العلاجى لمديريه الصحه في دمياط تفقدت مستشفيات محافظه دمياط والتي شملت كلا من مستشفى فارسكور المركزى و مستشفى ميت أبو غالب المركزي ومستشفى الروضة المركزي ومستشفى عزبة البرج المركزي ومستشفى رأس البر المركزي وقسم الأشعة بوحدة تفتيش السرو.