كأس الرابطة.. المقاولون يتعادل بهدف أمام الجونة

انتهت مواجهة المقاولون العرب والجونة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهم في اللقاء الذى جمع الفريقين عصر اليوم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن مواجهات الجولة الثانية لدورى المجموعات لكأس الرابطة.

احرز هدف الحونة أحمد شوشا في الدقيقة52، وتعادل للمقاولون العرب زياد فرج في الدقيقة62.

خاض المقاولون العرب اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد عربي - أمير عابد - امادو نياص - احمد شيمى - محمد مجلي - أحمد علي - لؤي وائل - زياد فرح - علاء ميهوب - جوزيف اوشايا، ومحمد عبد الناصر.

بينما خاض فريق الجونة لقاء اليوم بتشكيلة مكونة من : صبحي سليمان، وأليو جاتا كمال أبوالفتوح، وأحمد عبدالرسول، عبدالله هاشم، أحمد شوشا، إيمانويل لاكي، وأشرف مجدي وأيمن موكا.

وكان فريق المقاولون قد خسر في الجولة الأولي أمام المصري بهدف بينما حقق فريق الجونة الفوز على حساب البنك الاهلي 3-1، بهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى اربع نقاط

واصبح للمقاولون نقطة عقب تعادلهم اليوم بينما يقع المصري في المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع والاخير في المجموعة.