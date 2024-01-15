«عملات أجنبية بمحل الصاغة».. التحقيقات الأولية مع إمبراطور الذهب بالجمالية

بدأت نيابة الجمالية، تحت إشراف نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة ضبط تاجر ذهب شهر وبحوزته كمية كبيرة من العملات أجنبية، وطلبت تحريات المباحث حول مصدر العملات ونشاطه التجارى، وقررت حجزه وباشرت التحقيق معه.

وتبين من التحقيقات ان المتهم، تاجر ذهب قديم بمنطقة الصاغة، وقد وردت معلومات موثوقه تفيد باتجاره بالنقد الأجنبي، وبضبطه عُثر علي عملات أجنبية "دولارات".

وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات، وعرضها على خبراء التزييف والتزوير، والمختصين، لفحصهم وإعداد تقرير بهم.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر خام ذهب شهير بالقاهرة.

تعود الواقعة عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن بقيام تاجر خام ذهب شهير بالقاهرة بارتكاب مخالفات وحيازته عملات أجنبية بمنطقة الجمالية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة.