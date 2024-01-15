كأس رابطة الأندية.. تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة بلدية المحلة في الجولة الثانية

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء بلدية المحلة، والمقرر إقامته في الخامسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى: عمر صلاح .

خط الدفاع: سيف تقا- هشام صلاح _إسلام أبو سليمة - الحبيب حسن.

خط الوسط: خالد الغندور- فان ديرك -عمر الوحش - عمرو صالح

خط الهجوم: بواتينج -عبدالغني محمد.

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو خليل -مصطفى ابراهيم- أحمد غنيم- محمود شبانة-ناصر ناصر -فوزي الحناوي- رجب عمران - بلال السيد - أحمد عيد -هاني الطامي.