خالد الصاوي: "أنا أعيل من إني أتم 60 سنة مش مصدق"

تصدر اسم الفنان خالد الصاوي تريند جوجل، بعد ظهوره أمس مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، حيث كشف خلال الحلقة عن عدد من أسراره العملية والشخصية.

وقال خالد الصاوي: "أنا أعيل من إني أتم 60 سنة، كنت بعمل حاجات متنسبش سن الـ 60، لكن دلوقتي بحاول اتعايش مع السن، أنا عايز اتمرن بوكسينج وحديد".

وأوضح الفنان خالد الصاوي تفاصيل إصابته بفيروس سي، قائلًا: "كانت تجربة هامة، وأحد المحن التي تعرضت لها، بعد ما صرفت دم قلبي في الخارج اتعالجت من الفيروس في مصر".

وأضاف: "أتقدم بالشكر لوزارة الصحة والحكومة المصرية، لتوفير علاج فيروس سي للمواطنين داخل البلاد، دون الحاجة إلى السفر للعلاج، لافتًا، تعلمت من التجربة أن المرض مهين في بدايته وأخره إيمان".

واختتم الصاوي حديثه : "كنت مغرور وشايف أن صحتي تمام، ولكن تجربة المرض جعلت مني إنسان مؤمن بقضاء الله".