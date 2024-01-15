تعليم الوادي: لا شكاوى في امتحانات صفوف النقل الابتدائية والإعدادية

أكد سيد عبد العزيز ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى أن غرفة العمليات بديوان عام المديرية وأفرعها في الادارات التعليمية الخمس، لم تتلق أى شكاوى أو مشكلات وأن الامتحانات سارت سير حسن منذ بدايتها وحتى نهايتها، معربا عن امتنانه وتقديره لمديرى الإدارات التعليمية.

وتوجه “عبد العزيز” بالشكر لغرفة العمليات بالمديرية والإدارات وجميع المشاركين بأعمال الإمتحانات للجهد المبذول والتعاون الملموس بالعمل وتذليل كافة العقبات إن وجدت لإنجاحه.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.