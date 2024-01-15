ارتفاع أسعار الذهب 255% خلال 22 شهرا فقط

كشف المهندس لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب، تفاصيل جديدة عن ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الاتجاه في الفترة الأخيرة لشراء الذهب لأنة المخزن الأول للقيمة علي مر العصور في العالم.

كم أن الذهب يعد الملاذ الآمن في أوقات الحروب و الأزمات الاقتصادية.

وأشار إلي أن تعدد استخدمات الذهب، ويأتي علي رأسها الحفاظ علي المدخرات ومواجهة التضخم.

وانخفاض القيمة الشرائية للنقود عوامل أساسية علي الاستثمار في الذهب.

كما أكد المنيب، أن تسعير الذهب في مصر يتركز علي عوامل محددة، أهمها ارتباط سعر أوقية الذهب بالدولار في السوق العالمي.

وكذلك تأثير سعر الدولار بالجنية المصري حتي يتم حساب ثمن أوقية الذهب بالجنية المصري وفقاً للسعر العالمي.

بالإضافة إلي آليات العرض والطلب بالسوق المحلي وإمكانية تعويض الكميات المباعة والمطلوبة في السوق المحلي من الأسواق العالمية وهو يستلزم توافر دولار للاستيراد وإجراءات تسمح بالاستيراد.

وشدد المنيب أن عامي 2022-2024، كانتا نقطة البداية في بداية تطبيق قرارات تقييد الاستيراد لمواجهة الأزمة الناتجة عن نقص مواردنا الدولارية.

وذلك مع خروج الودائع الدولارية قصيرة المدي ” الأموال الساخنة” من مصر، إضافة إلي تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار.

كما أوضح أن تلك الفترة هي البداية الحقيقة والواضحة للمغيرات القوية والتقلبات الشديدة التي لحقت بأسعار الذهب.

وأشار المنيب، بان قبل يوم 20 مارس 2022 لم تصل أسعار الذهب عيار 21 لـ900 جنيه للجرام، والتي وصلت اليوم إلي أكثر من 3200 جنيه الجرام.

وهو مايعني زيادة مقدارها 2300 جنيه في الجرام تمثل نسبتها 255% في خلال فترة مقدارها 22 شهر.

وهي نسبة لم تحدث بهذه الحدة والشدة في التاريخ المعاصر.

وأشار نائب رئيس شعبة الذهب، أن تلك الزيادات لها أسباب وركائز أساسية.

جزء منها عالمي وآخر محلي، إضافة إلي الحروب والأزمات، وهي مسببات رئيسة للاضطرابات بأسعار الذهب عالمياً.

وقال إن زيادة شدة الحرب بين روسيا وأوكرانيا تدفع المستثمرين حول العالم بالذهاب بأموالهم للذهب .

بعيداً عن الاستثمار في أسهم الشركات والودائع البنكية خوفاً من هبوط قيمتها.

وذلك لأن الذهب يعتبر القلعة التي يمكن الحفاظ فيها علي المدخرات.

كما أوضح المنيب، أن تلك العوامل دفعت لزيادة الإقبال علي علي الذهب ورفعت سعرة بالشكل الهائل في الفترة الأخيرة نتيجة زيادة الطلب عليه.

وأضاف أن كل الشواهد تشيير لقرب انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية لصالح روسيا.

وذلك لأسباب تتعلق باستنفاذ أوكرانيا للكثير من قدراتها القتالية نتيجة ضعف المساندة ونقص الإمدادات الغربية لها.

وهو أمر سيكون له تأثير كبير عودة حركة التجارة العالمية واستقرارها.

وسيقابل حينها بانخفاض أسعار الذهب عالمياً، وبالتالي الانخفاض في مصر .

كما أضاف أن إنقضاء شهادات الاستثمار بالبنوك الشهر الجاري، قابلته البنوك بشهادات أخري هي الأعلي في التاريخ.

وذلك لأسباب تتعلق برغبة الحكومة في السيطرة علي تلك الأموال التي تقدر بالمليارات والتي لو خرجت كانت ستوجة إلي شراء الذهب.

وزيادة كبيرة بالطلب علي المعدن الأصفر، عن مقدار الكميات المتاحة في السوق المصري.

كما شدد المنيب، أن استهداف البنوك لطرح شهادات آخري هو توجة حكومي لكبح جماح التضخم، التضخم بالأسواق.

بالتماشي مع إصدار الدولة قرار منع قبول البنوك لدولارات غير معلومة المصدر.

في محاولة منها للقضاء علي تجارة العملة والسوق السوداء لكبح جماح الدولار وتقييد حركة الشراء والطلب عليه.

بالإضافة إلي بدء التطبيق الفعلي لدخول مصر لمجموعة الـ BRICS التي تتعامل الدول فيها بعملاتها وليس بالدولار.

وهو أمر قد يتسبب في تخفيض قيمة الدولار أمام الجنية ، وهو أمر حال حدوثه سيكون سبباً في تخفيض سعر الذهب بالسوق المحلي.