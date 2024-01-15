السفير مصطفى الشربيني: الحكومة المصرية تسابق الزمن لإطلاق مشروع منظومة المخلفات الجديدة

قال السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة والمناخ، إنّ المواطن المصري في الوقت الراهن يعمد إلى استخدام الموارد بكفاءة، لافتا إلى أن الدولة من جانبها تقوم بتوفير الاقتصاد «الدوار» بهدف الإبقاء على المواد المستخدمة بعملية الإنتاج من خلال إعادة استخدام المواد وإصلاحها وإعادة تدويرها.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ إعادة التدوير يعمل على الحد من هدر الموارد، واستخدامها بطريقة كفء تعود على المواطن، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسابق الزمن لإطلاق مشروع منظومة المخلفات الجديدة، وفقا لقانون المخلفات الصلبة لسنة 2020.

وأوضح أنّ المنظومة الجديدة خاصة بمشروعات البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مدافن صحية، إذ تمّ اليوم تسليم المدفن الثالث وتسليم اثنين من قبل بمحافظة البحر الأحمر.