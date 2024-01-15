مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي يجري اختبارات ل126 باحثا

أعلن الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، أن مركز التحول الرقمى بالجامعة مستمر فى إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإدارى من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمى من خارج الجامعة

وأشار الدكتور محمد عبدالصبور مدير مركز التحول الرقمى بالجامعة إلى أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمى لعدد126من الباحثين (دبلوم- ماجستير- دكتوراه ) في الدورة رقم144 بالإضافة لعدد من خارج الجامعة

شارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد على، منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز