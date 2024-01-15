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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي يجري اختبارات ل126 باحثا

اختبارات الباحثين
اختبارات الباحثين في جامعة جنوب الوادي
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أعلن الدكتور احمد عكاوى  رئيس جامعة جنوب الوادى، أن  مركز التحول الرقمى بالجامعة مستمر فى إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإدارى من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمى من خارج الجامعة

وأشار  الدكتور محمد عبدالصبور مدير  مركز التحول الرقمى بالجامعة إلى أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمى لعدد126من الباحثين (دبلوم- ماجستير- دكتوراه ) في الدورة رقم144 بالإضافة لعدد من خارج الجامعة

شارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد على، منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز

الاختبارات الالكترونية أعضاء هيئة التدريس التحول الرقمي جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادى للتحول الرقمي مركز التحول الرقمى