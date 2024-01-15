إحالة موظف بالأوقاف للجنايات بتهمة الاختلاس

أحال المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قضية اختلاس بوزارة الأوقاف متهم فيها عامل مسجد تابع لهيئة الأوقاف.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما من الأمناء على الودائع "عامل مسجد الصفا التابع لهيئة الأوقاف" اختلس منقولات وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس تجهيزات مسجد الصفا التابع لهيئة الأوقاف

والمقدرة قيمتها بمبلغ مئتان واثنان ألف وأربعمائة وخمس وتسعون جنيها والمسلمة إليه كعهدة شخصية بسبب وظيفته للمحافظة عليها تمهيدا لنقلها لأحد المخازن التابعة لجهة عمله، فاحتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات .