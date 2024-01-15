سعر الدولار اليوم الاثنين 15 يناير 2024

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 15 يناير 2024، ثاني تعاملات الأسبوع عند مستوياته الحالية وسط الحديث على قرب اتخاذ البنك المركزي قرارا بتحرير سعر الصرف، والذي تزامن مع إ‘لان وزير المالية عن عزمة إعداد خطة حماية اجتماعية جديدة بتكليفات رئاسية .



سعر الدولار في البنك المركزي المصري



سجل سعر الدولار بالبنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.