رسميًا.. تعديلات جذرية في نظام كأس السوبر الإيطالي

تنطلق نافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي في المملكة العربية السعودية، للمرة الرابعة، خلال الفترة من الثامن عشر من يناير الجاري وحتى الثاني والعشرين من ذات الشهر.

وتقام منافسات البطولة بنظام جديد، بمشاركة 4 فرق، لأول مرة في التاريخ، حيث يشارك فيها كل من نابولي وفيورنتينا إلى جانب إنتر ميلان ولاتسيو.

وجاء النظام الجديد للبطولة، ليشمل تعديلات جذرية في لوائح البطاقات الصفراء والحمراء، حيث لن يتم إيقاف أي لاعب عن مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي، إلا في حالة واحدة وهي أن يصل اللاعب على بطاقة حمراء في مباراة الدور نصف النهائي.

ويأتي هذا التغيير، في إطار سعي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في البطولة، ومنع إيقاف اللاعبين المؤثرين عن نهائي البطولة.

ويهدف الاتحاد الإيطالي من خلال هذا التغيير، إلى جعل بطولة كأس السوبر الإيطالي أكثر إثارة وتنافسية، حيث سيتمكن كل فريق من المشاركة بتشكيلته الأساسية كاملة في المباراة النهائية.

وتنطلق مباريات الدور نصف النهائي من البطولة، يومي 18 و19 يناير الجاري حيث يلعب نابولي ضد فيورنتينا في اليوم الأول ثم يواجه إنترميلان نظيره لاتسيو في اليوم التالي، على أن يقام النهائي يوم 22 يناير الجاري.

