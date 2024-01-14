قبل الفاس ما تقع في الراس.. علامات تتنبأ بطلاق حتمي بين الطرفين

الجميع يريد الزواج من توأم روحه، لكنهم لا يعرفون مصير هذا الزواج، هل سينجح أم سينتهي بالطلاق؟ ولذلك، حدد موقع "YourTango" الخاص بالعلاقات، المؤشرات الرئيسية التي كشفت عنها الدراسات والتي يمكن أخذها بعين الاعتبار لتجنب هذه النتيجة قدر الإمكان.

1- شكل الابتسامة

قد يبدو عدد الابتسامات في صور الطفولة غريبًا، لكن صور الطفولة يمكن أن تساعد في التنبؤ بالطلاق، حيث أظهرت الدراسات أن الأفراد الذين يظهرون غاضبين في الصور هم أكثر عرضة للطلاق مقارنة بأولئك الذين يبتسمون في الصور.

2- نبرة الصوت

يمكن أن تكون نبرة الصوت العاطفية في المحادثة أيضًا علامة على التنبؤ، عندما يكون الصوت حاداً ويكون هناك اهتزازات أثناء الكلام، فهذا يدل على وجود مشاعر قوية بينهما.

3- صديق للجنس الآخر

وجدت الدراسات أن الأفراد الذين يتعاملون مع شخص محاط بعدد كبير من الزملاء من الجنس الآخر هم أكثر عرضة للطلاق.

4- تربية الأم

تأثير تربية الأم على ابنتها يشكل مستقبلها، وفي كثير من الأحيان، تكون المرأة هي التي تبادر بالطلاق متأثرة بتصرفات والديها، وخاصة والدتها.

5- تجاهل الخلافات

تجاهل الخلافات غالبا ما يستلزم اللجوء إلى الخلافات بين الزوجين لأنها يمكن أن تساعد في التوصل إلى حل، وعندما يتم تجاهل تلك الصراعات في التوصل إلى حل، يؤدي ذلك إلى الطلاق.

6- السلبية اتجاه اهتمامات الطرف الآخر

موقف الزوج السلبي تجاه أصدقاء زوجته في السنة الأولى من زواجهما يدل على احتمالية الانفصال. حيث ينتقد الرجال أصدقاء زوجاتهم لأن النساء تميل إلى تكوين روابط عاطفية وثيقة مع أصدقائهن والحفاظ على صداقات طويلة الأمد، من ناحية أخرى، يعتمد الرجال على الأنشطة المشتركة لصداقاتهم ويجدون أنه من الأسهل تغيير دوائرهم الاجتماعية.

7- المودة المفرطة

غالبًا ما تؤدي المودة المفرطة بين المتزوجين حديثًا إلى الطلاق، حيث يصعب عليهم الحفاظ على مثل هذه المشاعر القوية على مدى فترة طويلة من الزمن.

8- السرير الضيق

السرير الضيق يتطلب ترتيبات نوم منفصلة للزوجين أو سرير واسع للحفاظ على صحتهم العقلية والجسدية، ومن المهم أيضًا النوم في بيئة صحية.