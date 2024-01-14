"الأونروا": الأزمة الإنسانية والدمار الهائل بقطاع غزة الأكثر تعقيدًا وتحديًا في العالم

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أن الأزمة الإنسانية المستمرة الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل ما يقرب من 24 ألف فلسطيني وتشريد ما يقرب من مليونين آخرين، تمثل واحدة من العمليات "الأكثر تعقيدًا وتحديًا" في العالم.

وقالت "الأونروا"، في تغريدة على حساب الوكالة الرسمي على منصة "إكس" اليوم الأحد بعد 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إن الدمار الهائل والنزوح والجوع والخسارة خلال المائة يوم الماضية تلطخ إنسانيتنا المشتركة".

وأضافت الوكالة "لقد أصبحت العمليات الإنسانية واحدة من أكثر العمليات تعقيدا وتحديا في العالم، بسبب الحصار المشدد على قطاع غزة"، مشيرة إلى أن المساعدات المقدمة للقطاع ليست كافية لتلبية الاحتياجات.