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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي السوبر الإسباني.. ريال مدريد يدفع بتشكيل ناري أمام برشلونة

ريال مدريد
ريال مدريد
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أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيله الأساسي الذي سيخوض به مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو - روديجر - داني كارفخال

خط الوسط: توني كروس - تشواميني - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - جود بيلينجهام - رودريجو.

وفاز ريال مدريد على جاره أتلتيكو مدريد، في مباراة نصف النهائي، بنتيجة 5-3، بينما فاز برشلونة على أوساسونا بنتيجة 2-0.

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