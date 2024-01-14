أمم أفريقيا 2023.. حافلة الفراعنة تتجه إلى ملعب مباراة موزمبيق

تحركت حافلة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى ملعب مباراة منتخب موزمبيق في أولى مواجهات الفراعنة ببطولة الامم الافريقية بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد.

ويخوض البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي

أحمد حجازي

محمد عبد المنعم

محمد هاني

محمد حمدي

حمدي فتحي

محمد النني

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

محمود تريزيجيه

مصطفى محمد.

على دكة البدلاء : محمد أبو جبل - محمد صبحي - علي جبر.

أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين.

مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي.

محمود كهربا - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا.