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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخصين إثر تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكي بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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أصيب شخصان، اليوم الأحد، فى حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكى، على طريق جمصة كفر الشيخ أمام مدينة المنصورة الجديدة فى محافظة الدقهلية.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكى على طريق جمصة كفر الشيخ أمام مدينة المنصورة الجديدة ووجود مصابين .

وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من أحمد محمد الشرقاوي أحمد ٢٤ عاما  وإسلام مصطفى الشرقاوى أحمد ٢٣ عاما  ومقيمين حاليا بمركز الستامونى، وجرى نقلهما إلى مستشفى جمصة المركزى لتلقى العلاج اللازم.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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