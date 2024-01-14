أمم أفريقيا.. أوسيمين يقود نيجيريا لمواجهة غينيا الأستوائية

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفنى لمنتخب نيجيريا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره غينيا الأستوائية، بعد قليل على ملعب "الحسن واتارا"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار.

وجاء تشكيل نيجيريا كالتالى:

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي.

خط الدفاع: أولا أينا، سيمي اجاي، وليام تروست إيكونغ، أليكس إيوبي، زيدو سنوسي.

خط الوسط: الحسن يوسف، أديمولا لوكمان، فرانك أونيكا، موسيس سيمون.

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين.



ويتضم المجموعة الأولى كل من منتخبات كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور، ومتصدر المجموعة بثلاث نقاط، على غينيا بيساو ، ونيجيريا و غينيا الإستوائية.