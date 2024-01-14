إذا كان ليس لديك وقت للذهاب لصالات الجيم… 8 مهام تساعد على إنقاص الوزن بسهولة

يعد خسارة الوزن أمرًا معقدًا للكثيرون، خصوصًا لهؤلاء الذين لا يملكون وقتًا لممارسة الرياضة ولايستطيعون التحكم في النواحي الغذائية الذي يستقبلها جسمهم.

بحسب تقرير نشره موقع "فوكس نيوز"، أنه يمكن ببعض العادات البسيطة التمتع بزيادة في حرق السعرات الحرارية وتقليل الشهية، من خلال:

1) الضحك

إحدى الطرق الممتعة لحرق السعرات الحرارية، الضحك لمدة 10 إلى 15 دقيقة فقط يوميًا، حيث يمكن أن يحرق ما يصل إلى 40 سعرة حرارية، بحسب ما أظهرت الدراسات.

2) الاصطفاف بعيدًا

يعد ركن سيارتك في مكان بعيد تحتاج فيه إلى المشي أكثر أو النزول من مترو الأنفاق ما يمكن أن يكون كافيًا للمساعدة في تعزيز الحركة الإضافية في يومك.

3) المشي بعد الأكل

بدلًا من الجلوس لفترة أطول بعد تناول الوجبة، حاول المشي بشكل سريع حيث يعمل ذلك على إرسال الطاقة مباشرة من طعامك إلى خلاياك، مما يخفض ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبة ويستخدم الطاقة على الفور.

4) القيام بالأعمال المنزلية

كما أن القيام ببعض المهام الصغيرة في المنزل مثل إخراج الغسيل وإعادة التدوير ستجعلك تتحرك.

مثلا، التنظيف بالمكنسة الكهربائية لمدة 30 دقيقة يمكن أن يحرق 99 سعرة حرارية إذا كان وزنك 120 رطلًا، و124 سعرة حرارية إذا كان وزنك 150 رطلًا، و166 سعرة حرارية إذا كان وزنك 200 رطل.

5) التجول حول المنزل

القيام بنزهة حول شقتك أو مكتبك أو حول المدينة إذا وصلت مبكرًا لمقابلة صديق لتناول طعام الغداء، وقد يحافظ ذلك على حرارة الجسم مرتفعة ويمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على المفاصل في الأطراف السفلية من التصلب.

6) التنفس بعمق

كذلك أخذ أربعة إلى خمسة أنفاس عميقة وبطيئة قبل تناول الطعام يمكن أن يكون له تأثير كبير على قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية مقابل تخزينها.

7) الاستحمام بالماء البارد

الاستحمام بالماء البارد إحدى الطرق الشائعة لحرق سعرات حرارية فعندما نتعرض لدرجات حرارة باردة، يكون لدى أجسامنا نوعان من الخلايا الدهنية الدهون البيضاء والدهون البنية.

ويُعتقد أن الاستحمام بالماء البارد ينشط الدهون البنية عن طريق حرق السعرات الحرارية من أجل توليد الحرارة والحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية.

8) النوم الكافي

أثناء النوم يدخل الجسم في وضع الإصلاح والتعافي إذ أن النوم الأفضل يعني وظيفة هرمونية أفضل، كما ستقل احتمالية الإفراط في تناول الطعام.