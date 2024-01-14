محافظ جنوب سيناء يلتقى الممثل الرئيسى لهيئة التعاون الدولى اليابانية

التقى اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد ، كاتو كين الممثل الرئيسى لهيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" ومياده مجدى راغب الممثل الأول الاقليمى، للهيئة، وذلك بمكتب مصر لهيئة جايكا اليابانية بالقاهرة.

واستعرض الممثل الرئيسى لجايكا ابرز الأنشطة في مجالات التعاون الدولى المختلفة في مصر والمحاور المحتملة للتعاون مع محافظة جنوب سيناء ، واهمها في مجال التعليم خاصة ان هناك 2 مدرسة يابانية في المحافظة احداهما في شرم الشيخ والأخرى بطور سيناء.

كما قام محافظ جنوب سيناء بعرض أهم المشروعات التي تتطلب التعاون بين الجانبين وخاصة بمدينة شرم الشيخ باعتبارها المدينة الخضراء الذكية الرائدة في مصر، مع إمكانية تنفيذ بعض من هذه المشروعات بعدد من المدن الأخرى بالمحافظة ، ومن أهم المشروعات المقترح التعاون من خلالها إقامة محطات للطاقة الشمسية خاصة بالتجمعات البدوية ومحطات لطاقة الرياح خاصة على امتداد مدن خليج السويس وكذلك حفر عدد من الابار بالتجمعات البدوية وتشغيلها باستخدام الطاقة الشمسية.

وكذا توفير عدد من الاتوبيسات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالكهرباء لتقليل الانبعاثات الكربونية ، وتزويد مدينة شرم الشيخ بالعديد من معدات النظافة وسيارات تجميع القمامة ومعدات كبس المخلفات الصلبة وتفعيل هذا الأمر في عدد من المدن السياحية الأخرى.

وفى نهاية اللقاء قدم المحافظ الشكر الى ممثل الرئيسى لهيئة التعاون الدولى اليابانية ( جايكا )على هذا اللقاء المثمر والبناء وطرح إمكانية دراسة إعداد بروتوكول توأمة ما بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية البيئية باليابان وتفعيل التعاون في عدد من المجالات الثقافية والسياحية والتراثية، كما وجه له الدعوة لزيارة مدينة شرم الشيخ للوقوف على اخر مستجدات التنمية بها كما دعاه لحضور سباق الهجن الأسبوع القادم وذلك بمضمار شرم الشيخ الدولى لسباقات الهجن ، حضر اللقاء اللواء خالد متولى مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح .

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