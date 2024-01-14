4 علامات تنذر بالإصابة بمرض سرطان الفم

ينصح دومًا أطباء الأسنان بمراقبة أي تغيرات تطرأ على الفم، حيث أن من الممكن أن تكون بعض الاصابات تشير لعلامات سرطان الفم، فيجب الكشف المبكر والدراية الكافية لسرعة العلاج.

وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، يوجد 4 أعراض يجب الانتباه لهم لمعرفة إن كان هناك إصابة بسرطان الفم أم لا:

1) تقرحات غير قابلة للشفاء

القروح يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الفم، إنها شائعة ولا ينبغي أن تكون مصدر قلق إذا شفيت بسرعة، فيجب فحص القرحات التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، أو تنمو مرة أخرى بشكل أكبر أو بالقرب من الجزء الخلفي من الحلق.

2) تورم أو كتل

يمكن أن تكون التورمات والكتل غير المبررة حول الفم أو الفك علامة على الإصابة بالسرطان، وفي حالات أقل شيوعا، يمكن أن تظهر كتل سرطانية على الغدد اللعابية واللوزتين ويمكن أن تظهر أيضا على شكل سماكة في الفم أو على الشفة.

3) بقع حمراء أو بيضاء

يمكن أن تظهر التغيرات السرطانية في الفم على شكل بقع حمراء أو بيضاء، ويجب تقييم البقع البيضاء من قبل الطبيب، حيث إنها يمكن أن تظهر بسبب وجود عدوى فطرية.

4) الخدر

يمكن أن يكون الخدر حول الفم أو اللسان علامة تحذيرية لسرطان الفم، ويقول الخبراء إن هذا الوخز والخدر يمكن أن يحدث لأن الخلايا السرطانية تسبب تلف الأوعية الدموية العصبية في الفم.