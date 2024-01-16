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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس أفريقيا 2023.. يوسف المساكني يبحث عن نهاية سعيدة مع نسور قرطاج

يوسف المساكني
يوسف المساكني
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يخوض النجم يوسف المساكني، قائد منتخب تونس، تحديا جديدا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 مع نسور قرطاج قد يكون الظهور الأخير للمهاجم المخضرم في "الكان" ويسعى لتحقيق إنجاز مع منتخب بلاده بقيادة النسور إلى التتويج باللقب الثاني في تاريخ منتخب تونس وكتابة اسمه بحروف من ذهب في سجل عظماء كرة القدم في تونس الخضراء.

ويشارك المساكني في كأس أمم أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، حيث سبق التواجد مع نسور قرطاج  في "الكان" بداية من نسخة 2010 و2012 و2013 و2015، و2017، و2019، و2022، ويمتلك خبرات تجعله واحدا من النجوم المرشحين للتألق وهو في عمر الـ35 عامًا.

ويبحث المهاجم الملقب بـ"النمس" عن رقم قياسي في بطولة أمم أفريقيا، حيث يحتاج يوسف المساكني لتسجيل هدف واحد فقط في كان 2023 ليصبح أول لاعب عربي يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس أفريقيا.

بدأ المساكني مهاجم العربي القطري، مسيرته مع منتخب تونس عام 2010 مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي وكانت أول مباراة ضد منتخب جامبيا.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة تونس وناميبيا الظهور رقم 100 للنجم والقائد يوسف المساكني مع منتخب تونس، حيث سبق له خوض 99 مباراة سجل خلالها 23 هدفا.

يوسف المساكني كأس الأمم الإفريقية 2023 منتخب تونس كأس أمم أفريقيا