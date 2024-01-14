أصدر الاستاذ الدكتور محمود رمزي القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول قرار بتجديد الثقة في الاستاذ الدكتور محمد عطية مجاهد رئيسا لمركز خدمات وتطوير الكيماويات أعتبار من 11 يناير الجاري

نص القرار

قرار رقم ( ١٦)

بتاريخ 11 /1/2024

بعد الإطلاع على القانون رقم ٤٩ لسنه ۱۹۷۲ بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤١ لسنة ١٩٧٤ بإنشاء وتنظيم معهد بحوث البترول

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤۱۳ لسنة ۲۰۲۱ بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث البترول. وعلى قرار الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي والبحث العلمى رقم (١٧٦) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٥ بتعيين الأستاذ الدكتور / محمود رمزى محمود للقيام بأعمال مدير معهد بحوث البترول لمدة عام أو لحين الإنتهاء من إجراءات شغل الوظيفة أيهما أقرب

وعلى جميع القرارات السابقة بشأن إنشاء وتشكيل مجلس إدارة مركز خدمات وتطوير الكيماويات . وعلى القرار رقم (٤٠) بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۲ بإعادة تشكيل مركز خدمات وتطوير الكيماويات وعلى القرار رقم (۱۹) بتاريخ ۲۰۲۲/۱/۱۳ بإعادة تشكيل مركز خدمات وتطوير الكيماويات ولصالح العمل وحسن سيره وتماشياً مع القوانين واللوائح المنظمة لعمل المراكز الخدمية والوحدات ذات الطابع الخاص

تقرر

إعتباراً من 11 يناير 2024 يعاد تشكيل مركز خدمات وتطوير الكيماويات على النحو التالي :

المادة الأولى :

الأستاذ الدكتور / محمد عطية مجاهد رئيساً للمركز

الأستاذ الدكتور / محمد عبد العظيم حجازي نائباً للشئون الفنية

الأستاذ الدكتور / محمد عبد الرؤوف عبد الحليم نائباً للشئون المالية والإدارية الخاصة بالمركز

الأستاذ الدكتور / خالد إسماعيل قابل عضواً

الأستاذ الدكتور / أحمد عبد السيد فرج عضواً

الأستاذ الدكتور / صلاح محمود توفيق عضواً

الأستاذ الدكتور / تامر عوض السيد عضواً

الدكتور / محمد السيد حسيب مرجان عضواً

الدكتور / محمد عبد الكريم سيد عضواً

المادة الثانية :

السيد رئيس المركز بإعداد قائمة بأسماء السادة المراد ندبهم من الكادرين العام والخاص للعمل بالمركز ل المعهد وخارجه على أن يحدد دور ووظيفة كل شخص على حده داخل المراكز وأيضاً ترشيح ما يراه سباً من السادة الأساتذة العاملين أو الأساتذة المتفرغين بالمعهد لضمهم للعمل بالمركز كمستشارين ستفادة من خبراتهم السابقة وذلك في خلال موعد أقصاه الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١٨ وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لندبهم للعمل بالمركز.

المادة الثالثة :

يكلف مجلس إدارة المركز بإعداد قائمة محدثة بالخدمات والتخصصات التي يقوم بها المركز بتقديمها تمهيداً مدور قرار لاحق بإختصاصات المركز بعد مراجعتها من لجنة إدارة صندوق تمويل البحوث لمنع إزدواجية تخصصات داخل المراكز المختلفة بالمعهد وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.

المادة الرابعة :

يخضع المركز للائحة الخاصة بحساب تمويل البحوث لإكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمراكز والمعاهد

البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

المادة الخامسة :

يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره في ٢٠٢٤/١/١١ ولمدة عام ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات وعلى جميع الإدارات والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ونشره و العمل به.