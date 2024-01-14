الزراعة تصدر نشرات لتوعية المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، ومن خلال المشروع المشترك، الذي يتم تنفيذه بين الجانبين حول توسيع نطاق الإدارة المستدامة لدودة الحشد الخريفية، عدد من النشرات والملصقات الإرشادية للتوعية بخطورة دودة الحشد الخريفية، وطرق مكافحتها والوقاية منها.

ومن جانبه اشار الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، انه يتم بالتنسيق مع الفاو، اعداد عددا من المنشورات التوعوية، والنشرات الارشادية والملصقات، لتوعية المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية، يتم توزيعها على مديريات الزراعة والادارات والجمعيات الزراعية بكافة المحافظات، لنشرها على المزارعين، فضلا عن التوسع في نشرها بالوسائل التكنولوجية المختلفة.

واضاف عزوز انه يجرى حاليا التنسيق في إطار التعاون المشترك، لاعداد كتيب تحت عنوان: "الإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية في مصر"، فضلا عن مجموعة من المواد الفيلمية المتميزة، وذلك بالتنسيق أيضا مع الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمنسق الوطني لمشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفيه .

وتشمل الأدلة الارشادية التي تم اعدادها : الدليل التعريفي بدودة الحشد الخريفية وطرق المواجهة، الدليل الارشادي لنظام المراقبة والانذار المبكر لدودة الحشد الخريفية في حقول الذرة، فضلا عن الدليل الارشادي لمراقبة ورصد دودة الحشد الخريفية في حقول الذرة بالفحص الحقلي بالاستعانة بتطبيق الفيتموس.

كما تشمل المطويات والنشرات التوعوية والارشادية أيضا: المبيدات الموصى بها لمكافحة دودة الحشد الخريفية في مصر، كذلك مظاهر الاصابة بدودة الحشد الخريفية، اضافة الى خطورة دودة الحشد الخريفية.

كذلك تم اعداد ثلاثة ملصقات توعوية، يتم توزيعها على الجمعيات والادارات الزراعية، ومناطق تجمعات المزارعين، وجميعها تستهدف نشر الوعي لدى المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية، والوقاية منها وطرق مكافحتها حال وجودها.