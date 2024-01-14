حراسة أمنية مشددة بمحيط فندق إقامة المنتخب في كوت ديفوار

فرض مسئولو المنتخب الوطني لكرة القدم، حِراسة أمنية مُشددة، حيث تم تشييد "سياج" بمحيط الفندق، يمتد لعشرات الأمتار، وألزمت إدارة الفندق وجود تصريح لأي شخص يرغب في دخول فندق المنتخب، وذلك بناء على تعليمات خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وحازم إمام عضو مجلس إدارة الجبلاية والمشرف علي المنتخب الأول لكرة القدم

ويخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة البرتغالي فيتوريا في السابعة من مساء اليوم، أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية أمام موزمبيق.

المباراة تقام على ستاد فيليكس هوفويت بوانيي بالعاصمة أبيدجان، والذي يسع لحوالي 35 ألف، ونجح مسئولو السفارة المصرية في أبيدجان في توفير تذاكر للجالية المصرية المتواجدة هناك.

وعقد فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى أكثر من جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها ببذل قصارى جهدهم من أجل الفوز على موزمبيق اليوم، وانتزاع أول ثلاث نقاط في بطولة الأمم أفريقيا .

وركز فيتوريا خلال جلساته مع اللاعبين على ضرورة استغلال الفرص التى تلوح للفراعنة فى مواجهة الليلة، مع التركيز على سرعة نقل الكرة والضغط على المنافس من بداية المباراة.

وشهد التدريب الأخير الذى أقيم فى السابعة مساء أمس، نفس توقيت مباراة اليوم، حماسا كبيرا من جميع اللاعبين، الذين بذلوا مجهودات كبيرة، للحصول على ثقة المدير الفنى، الذى قام بعرض فيديو مجمع يضم أبرز نقاط القوة والضعف فى صفوف منتخب موزمبيق، وقام بشرحها للاعبين، حيث طالبهم فيتوريا بضرورة الضغط المتقدم لإيقاف مفاتيح لعب المنافس، مع العمل على استغلال أطراف الملعب، وسرعة نقل الهجمات من أجل إحراز هدف مبكر يساهم فى تصدير الضغط للمنافس، لتحقيق الفوز الذى يعد مفتاح الفراعنة لاعتلاء صدارة المجموعة مبكرا، وتوجيه رسالة قوية للمنافسين، بأن منتخب الفراعنة قادم للمنافسة على اللقب.