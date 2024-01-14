ضبط 8 عاطلين بحوزتهم 6 كيلو هيروين وحشيش وأيس بالقاهرة

سقط فى قبضة أجهزة الأمن بالقاهرة 8 عاطلين بحوزتهم 6 كيلو هيروين وحشيش وايس .

تعود البداية عندما تم ضبط (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,400 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس – ميزان حساس - سلاح أبيض "سكين") .

كما تم ضبط (3 أشخاص) بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,900 كيلو جرام) ، وضبط (عاطلان ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.